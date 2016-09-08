В ВТБ 24 допустили снижение ставки ЦБ на 1 процентный пункт до конца года

Центробанк России до конца 2016 г. может снизить ставку еще на 1 процентный пункт. Такого мнения придерживается президент банка ВТБ 24 Михаил Задорнов.

«Мы ждем определенного действия от Центрального банка в следующую пятницу. В целом мы ожидаем снижения ставки примерно на 1 п. п. до конца года», - сказал он.

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ пройдет 16 сентября 2016 г. На нем будет обсуждаться возможность снижения регулятором ключевой ставки. В июле совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 10,5% годовых.