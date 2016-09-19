Лицензии лишился входивший в топ-100 Финпромбанк

Банк России отозвал с 19 сентября лицензию у московского ПАО «Акционерный коммерческий банк «Финансово-промышленный банк». Банк является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности на 1 сентября, по величине активов он занимал 94-е место в банковской системе России.

«В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток», Финмпромбанк (ФПБ) несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами, сообщает пресс-служба ЦБ. В сложившихся обстоятельствах «Банк России на основании статьи 20 федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций».

На прошлой неделе «Ведомости» сообщали, что акционеры Финпромбанка 14 октября собирались голосовать за то, подавать ли им прошение в ЦБ об аннулировании или отзыве у банка лицензии на осуществление банковских операций. Это следовало из опубликованной повестки собрания акционеров. Один из миноритариев, владелец группы «Альянс» Муса Бажаев, помог банку имуществом на 12,4 млрд руб. и давно мог бы его контролировать, но до сих пор формально владеет долей лишь в 8% акций. В отчетности Финпромбанка указано, что у него «нет лица, осуществляющего окончательный контроль над деятельностью». Совладельцы Финпромбанка – Анатолий Гончаров (в 2013 г. выкупал долю группы «Альянс» Бажаева), Станислав Перминов и Петр Кондрашов (владеют примерно по 19%).

Объем неисполненных платежей в Финпромбанке на 1 сентября 2016 г. из-за отсутствия средств в банке увеличился более чем в два раза – до 1,567 млрд руб., следует из финансовой отчетности кредитной организации, опубликованной на сайте ЦБ в минувшую пятницу. Источник портала «Банки.ру», близкий к ФПБ, говорил, что банк не провел за последние несколько недель свыше 650 млн платежей. Другой источник портала объяснил неисполнение платежей тем, что ЦБ ввел в банке ограничения на проведение клиентских операций, в том числе на привлечение средств физических лиц во вклады и проведение сделок репо.