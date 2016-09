Выплаты вкладчикам Роспромбанка будет выполнять «Росгосстрах банк»

Выплаты вкладчикам Роспромбанка, у которого ЦБ с 13 сентября отозвал лицензию, будут осуществляться через «Росгосстрах банк» (РГС), сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

АСВ ранее сообщило, что выплаты клиентам Роспромбанка начнутся не позднее 27 сентября, а начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий подсчитал для «РИА Новости», что объем страховых выплат клиентам лишившегося лицензии Роспромбанка может составить около 2,6 млрд руб.

Регулятор объяснял отзыв лицензии тем, что банк неоднократно в течение года нарушал требования, предусмотренные федеральным законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требования нормативных актов ЦБ.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, Роспромбанк на 1 сентября 2016 г. занимал 323-е место в банковской системе России.

«РПБ-холдинг» принадлежит 99,927% долей в капитале Роспромбанка. Контрольный пакет в этом холдинге принадлежит Cyprus Popular Bank Public Co Ltd., который держит 50,04% акций. Еще три кипрских офшора контролируют оставшиеся акции. В конечном итоге 84% акций Cyprus Popular Bank Public Co Ltd. принадлежат Республике Кипр, 16% находятся в публичном обращении.