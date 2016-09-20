Сбербанк начал обслуживание карт системы «Мир»

Сбербанк завершил интеграцию с национальной платежной системой «Мир» и приступил к обслуживанию карт «Мир» в банкоматах и торгово-сервисной сети. Об этом госбанк сообщил 20 сентября. Карты «Мир» в торгово-сервисных предприятиях уже принимают более 80 000 pos-терминалов и их становится больше с каждым днем, отметила директор управления торгового эквайринга Сбербанка Светлана Кирсанова. Ее слова приводятся в пресс-релизе.

«Также Сбербанк начал тираж соответствующего программного обеспечения на своих устройствах самообслуживания для обеспечения приема карт «Мир». Переход на обслуживание карт «Мир» во всех устройствах самообслуживания Сбербанка будет завершен в октябре 2016 г. В планах банка обеспечить 100%-ный прием карт «Мир» в своей платежной инфраструктуре в начале 2017 г.», - заявила Кирсанова.

Коммерческий директор АО «НСПК» Сергей Радченков назвал Сбербанк одним из ключевых партнеров национальной платежной системы, поскольку именно этот банк обеспечивает большую долю эмиссии и эквайринга банковских карт в России.