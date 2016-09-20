ВТБ: Банк был оштрафован за сделки, которые регуляторы США раньше разрешали

Сделки банков АО «ВТБ» и подконтрольного ему «ВТБ капитала» в США, которые попали под расследование Комиссии по торговле товарными фьючерсами в США, осуществлялись по правилам Чикагской биржи и никаких претензий до недавнего времени не вызывали. Это говорится в комментарии ВТБ к информации о том, что комиссия оштрафовала банк на $5 млн за проведение «фиктивных и неконкурентных сделок по крупному пакету ценных бумаг российских фьючерсных контрактов». Регулятор также отметил, что было принято во внимание, что российская сторона сотрудничала с комиссией в ходе расследования.

ВТБ отметил, что год назад комиссия подала иск против одного из западных банков, вменяя ему серьезные обвинения при проведении транзакций. «Скорее всего, этот прецедент заставил комиссию пересмотреть практику совершения подобных сделок на бирже и впоследствии ввести запрет на адресные операции внутри одной группы. Этот запрет коснулся всех банков, работающих в США, - говорится в комментарии ВТБ. - Таким образом, речь идет исключительно о регулировании работы банков на американском рынке».

Представители регулятора провели консультации с сотрудниками «ВТБ капитала» в Нью-Йорке, Канзасе и Вашингтоне и пришли к выводу, что банк действовал «абсолютно в рамках существовавшей на тот момент рыночной практики», отмечает ВТБ. По его информации, после пересмотра правил заключения биржевых сделок комиссия все же решила не признавать корректной работу группы по нескольким ранее заключенным сделкам. Поскольку «Чикагская биржа ранее допускала такие торги, а ВТБ активно сотрудничал с комиссией, банк был оштрафован на минимально возможную сумму».