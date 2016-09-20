США обвиняют ВТБ в совершении «фиктивных и неконкурентных сделок»

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвинила АО «Банк ВТБ» и подконтрольный ему на 94% «ВТБ Капитал» в незаконном проведении «фиктивны[ и неконкурентных сделок по крупному пакету ценных бумаг российских фьючерсных контрактов», говорится на сайте американского регулятора. Эксперты комиссии приняли во внимание то, что российские структуры сотрудничали с ними в ходе расследования и назначили им штраф в размере $5 млн.

По информации комиссии, с декабря 2010 г. по июнь 2013 г. ВТБ и «ВТБ Капитал» совершили на Чикагской товарной бирже более ста сделок по фьючерсным контрактам рубль к доллару примерно на $36 млрд. «Из-за значительных требований к капиталу зарегистрированный в России ВТБ не мог хеджировать свои валютные риски через свопы на внебиржевом рынке. Благодаря совершению сделок [по фьючерсам], ВТБ переносил свои валютные риски на подконтрольный ему «ВТБ Капитал» который, хеджировал риски на внебиржевом рынке через свопы по более выгодным ставкам, чем у других компаний»», — считают представители регулятора.