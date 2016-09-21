С 2017 года гражданам придется предъявлять СНИЛС при обращении в банк за кредитом – «Коммерсантъ»

С 1 января 2017 г. банки смогут получать данные о кредитных историях граждан из бюро кредитных историй (БКИ) только при наличии страхового номера индивидуального лицевого счета гражданина (СНИЛС). Как сообщает «Коммерсантъ», это следует из разъяснений Центробанка о применении вступающей в силу новой редакции закона о кредитных историях. Пенсионный фонд России, в распоряжении которого есть полная база СНИЛС, не готов открыть к ней доступ банкам. Поэтому банкиры, которые не хотят кредитовать граждан без проверки их истории, будут требовать от заемщиков предъявления не только паспорта, но и СНИЛС. Опрошенные представители банков сказали газете, что суть проблемы в том, что, хотя СНИЛС есть у всех граждан России, многие не знают его номер и не носят с собой постоянно.

Запросить кредитную историю в БКИ без предъявления СНИЛС банки с 2017 г. смогут только по заемщикам, пенсионное обеспечение которых осуществляет не ПФР, а министерства и ведомства, например по военным, чиновникам и пр.

До сих пор гражданам не приходилось в обязательном порядке предъявлять СНИЛС при обращении за кредитом. Быстрые ссуды, например на приобретение товаров в торговых сетях, банки выдают зачастую по одному паспорту, напоминает «Коммерсантъ».

ЦБ также разъяснил, что делать запросы в БКИ без СНИЛС после 1 января 2017 г. можно только в том случае, если согласие клиента на запрос дано еще в 2016 г., но это согласие действует два месяца с момента получения.