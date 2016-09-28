ЦБ продолжает переговоры с пенсионным фондом о доступе к базе СНИЛС заемщиков

Банк России продолжает переговоры с Пенсионным фондом России (ПФР) о предоставлении банкам доступа к страховым номерам лицевых счетов (СНИЛС) граждан, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. На следующей неделе ЦБ И ПФР обсудят эту проблему на совещании. В ПФР пока не готовы делиться данными с банками, когда это не является его обязанностью, говорят источники газеты.

С 1 января 2017 г. банки смогут отправлять запросы в бюро кредитных историй (БКИ) только с указанием СНИЛС гражданина, обратившегося за кредитом. Как ранее писал «Коммерсантъ», банкиры не хотят кредитовать граждан без проверки их истории, поэтому будут требовать от заемщиков предъявления не только паспорта, но и СНИЛС. Опрошенные представители банков сказали газете, что суть проблемы в том, что хотя СНИЛС есть у всех граждан России, многие не знают его номер и не носят с собой постоянно. В результате это может плохо сказаться на потребительском кредитовании.

«Позиция ПФР сводится к тому, что запрос в систему персучета ПФР должен посылать владелец счета, а не коммерческая организация», - заявили в фонде. Позиция Банка России находится в стадии формирования, сказал изданию представитель регулятора. По данным газеты, Национальный совет финансового рынка разработал законопроект о переносе срока обязательного указания СНИЛС при запросе в БКИ на год и уже обратился в ЦБ с просьбой поддержать эту инициативу. Аналогичный законопроект готовит и Ассоциация региональных банков России, добавляет «Коммерсантъ».