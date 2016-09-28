ЦБ: Переход к структурному профициту ликвидности может задержать дорогая нефть

Переход к структурному профициту ликвидности может произойти и позже января 2017 г. - в случае роста цен на нефть, прогнозирует ЦБ. «В январе мы базово как ждали [переход к структурному профициту], так и ждем. Если цены на нефть будут высокими или будут расти, то это может отодвинуться», - сказал журналистам руководитель департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев.

"В начале года мы видели, что к осени выйдем в структурный профицит, но когда цены "устаканились" на разумных уровнях, теперь у нас горизонт, что это в конце года", - напомнил он.

Дмитриев пояснил, что переход к профициту зависит и от операций Минфина по продаже валюты из резервного фонда для финансирования дефицита бюджета, в частности в рамках традиционного увеличения расходов бюджета в декабре. Чем раньше Минфин начнет конвертировать средства резервного фонда, тем быстрее сформируется профицит, сказал он.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что переход к профициту ликвидности с 2017 г. произойдет, если в 2016 г. траты из резервных фондов составят около 2,7 трлн руб. «Если будет меньшая сумма, то позже перейдем, если большая - чуть раньше перейдем», - говорила она.