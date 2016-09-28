ЦБ в 2016 году купит 200 тонн золота для пополнения резервов

Банк России в 2016 г. для пополнения золотовалютных резервов закупит порядка 200 т золота, сообщил замначальника управления департамента статистики ЦБ Антон Навой в ходе конференции Thomson Reuters «Рынок золота: мировые тенденции и российские реалии».

По его словам, у Банка России нет такой задачи - наращивать долю золота в золотовалютных резервах до какого-то конкретного уровня. В США, например, доля золота в резервах составляет более 60%, а в России - лишь более 16%. «Банк покупает золото, потому что это выгодно: мы находимся в стране, которая третья в мире по объемам производства золота, и мы имеем возможность покупать его за национальную валюту, в отличие от других государств, не имеющих такой возможности», - отметил Навой.

Банк России с начала 2016 г. уже закупил 3,6 млн унций (112 т) золота, и на 1 сентября в золотовалютных резервах России было 49,1 млн унций (1527,2 т) золота. При этом стоимость золота в резервах составляла $64,71 млрд, доля золота - 16,37%.

Запасы золота в международных резервах России по итогам 2015 г. выросли на 17,27% (на 208,4 т) и на 1 января 2016 г. составляли 45,5 млн унций (1415,21 т).