Brent торгуется на уровне $48,6 за баррель

К 8.18 мск четверга ноябрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $48,6 за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке – у $47,06 за баррель. В среду нефть подорожала на 5–6% на информации о договоренности стран ОПЕК заморозить добычу. Brent дорожала до $48,69 за баррель, в ходе торгов цена барреля поднималась выше $49, WTI дорожала до $47,05 за баррель. В четверг утром котировки немного снижаются, участники рынка начали оценивать реальные последствия сделки нефтяного картеля, отмечает «Интерфакс».

В среду вечером представители стран ОПЕК договорились о снижении добычи нефти с текущих 33,24 млн баррелей в сутки до 32,5–33 млн баррелей в сутки. Исключение было сделано для трех стран: Ирану, Ливии и Нигерии будет можно сохранить добычу на «максимально разумных уровнях», говорил министр энергетики Саудовской Аравии Халди аль-Фалих. Министр энергетики Катара Мухаммед бен Салах ас-Сада отметил, что, хотя сокращение добычи и невелико, оно поможет проанализировать рынок, и что окончательное решение будет подтверждено в ноябре в Вене, когда будут определены квоты по добыче для каждой страны.