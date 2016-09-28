Страны ОПЕК достигли соглашения по ограничению добычи нефти

Сокращение может стать первым за восемь лет

Страны - члены ОПЕК на неформальной встрече в Алжире достигли соглашения об ограничении добычи нефти на уровне 32,5 млн барр. в сутки по сравнению с текущими 33,24 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Неногим позднее это подтвердил министр нефти Ирана Биджан Зангане в интервью иранскому агентству Shana. «Сегодня ОПЕК приняла уникальное решение, достигнув соглашения на рынке нефти», - заявил он (цитата по ТАСС).

Таким образом, картель де-факто снизит добычу примерно на 700 000 баррелей в сутки. При этом замораживание добычи может стать первым за последние восемь лет.

Исполнение договоренности, достигнутой на встрече в Алжире, ожидается с ноября, после того, как в Вене состоится формальный саммит картеля. На этих переговорах также будут определены конкретные уровни добычи каждой из стран.

Как отмечает Reuters, ОПЕК после достижения цели по добыче обратится к другим государствам для присоединения к соглашению.

На новостях о договоренностях членов картеля цены на нефть марки Brent подскочили на 6%, превысив отметку в $49 за баррель, но впоследствии немного снизились. По состоянию на 22:31 мск нефть подорожала на 4,88%, до $48,79 за баррель.

Ноябрьский контракт на WTI завершил основную сессию в среду на максимуме с 8 сентября - $47,05 за баррель (+5,3%).

В среду Bloomberg сообщило, что Алжир предложил партнерам по ОПЕК сократить общий объем нефтедобычи на 796 000 баррелей в сутки (б/с) с августовского уровня, то есть с 33,4 млн б/с до 32,4 млн б/с.

Вместе с тем Саудовской Аравии следует снизить добычу на 442 000 б/с относительно августа - до 10,145 млн б/с. Для Ирана рекомендована квота в 3,7 млн б/с, что означает повышение производства нефти на 52 000 б/с по сравнению с августовским уровнем. Нигерию и Ливию предлагается освободить от сокращения добычи, поскольку оба государства страдают от последствий гражданской войны и действий повстанцев.

Неформальная встреча членов ОПЕК проходила в рамках Международного энергетического форума в Алжире. Он начался в понедельник, 26 сентября. Неформальные переговоры стартовали в 15:10 по местному времени (17:10 мск) и продолжались около 4,5 часов, отмечает «РИА Новости».