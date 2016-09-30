ВЭБ ожидает убыточности по итогам 2016 и 2017 гг.

Внешэкономбанк ожидает получения убытка по итогам 2016 и 2017 гг., хотя наращивание доходности идет лучше запланированного, сообщил журналистам в кулуарах Международного инвестиционного форума предправления ВЭБа Сергей Горьков.

«Будет лучше точно, чем мы ставили в плане, причем существенно лучше. Но, конечно, будет убыточный год. И следующий будет убыточный, скорее всего», - сказал Горьков.

Он не стал уточнять запланированный размер убытка. Ранее топ-менеджер говорил, что госкорпорация предполагает выйти из убытков в 2018 г.

Внешэкономбанк в первом полугодии 2016 г. увеличил чистый убыток по МСФО на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 82,8 млрд руб.