ВЭБ в течение года планирует уволить еще 30% сотрудников – «Коммерсантъ»

Руководство Внешэкономбанка (ВЭБ) в течение года планирует уволить еще около 30% сотрудников в дополнение к уже сокращенным 20% с момента прихода нового руководства, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к госкорпорации. Таким образом, уволена будет половина сотрудников, работавших при старом руководстве. В пресс-службе банка информацию комментировать отказались, но подтвердили, что работа «по оптимизации штатной численности» ведется и «в большей степени это касается бэк-офиса».

«Коммерсантъ» также пишет, что после увольнения 20% сотрудников к сентябрю их число сократилось на 1800. Средний размер начисленной зарплаты при этом составил 196 000 руб. в месяц на человека, что в годовом эквиваленте дает 2,4 млн руб. При сокращении еще 30% сотрудников (540 человек) фонд зарплаты уменьшится на 1,3 млрд руб.