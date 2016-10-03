В кредитовавшем Марин Ле Пен ПЧРБ банке выявлена дыра в 27,6 млрд рублей

Размер обязательств Первого чешско-российского банка (ПЧРБ Банк) превышает на 27,6 млрд руб. стоимость его активов, передает РАПСИ. Это в Арбитражном суде Москвы заявил представитель временной администрации банка.

В сентябре арбитраж по заявлению Банка России признал ПЧРБ Банк несостоятельным. Функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Лицензии банк лишился с 1 июля. По данным отчетности, по величине активов на 1 июня он занимал 126-е место в банковской системе страны.

После отзыва лицензии «Вестник Банка России» сообщил, что отрицательный капитал ПЧРБ банка составлял 26,5 млрд руб. Временная администрация оценила активы банка в 5,27 млрд руб., однако в отчетности кредитной организации говорится о размере активов на 25,23 млрд руб. Чистая ссудная задолженность составляет 1,15 млрд руб. против 18,63 млрд руб. до обследования. Чистые вложения в ценные бумаги равны 89,5 млн руб., к такому мнению пришла временная администрация. В отчетности банка говорится о 1,19 млрд руб. чистых вложений в ценные бумаги.

Ультраправая французская партия «Национальный фронт» Марин Ле Пен получила 9 млн евро от Первого чешско-российского банка в 2014 г., писала Le Figaro со ссылкой на казначея партии Валлерана де Сен-Жюста. В феврале 2016 г. националисты заявили о намерении повторно взять кредит у российского банка – на сумму 27 млн евро, сообщал РБК.

ПЧРБ на 100% принадлежит бывшему менеджеру «Стройтрансгаза» бизнесмену Роману Попову. Помимо ПЧРБ у него есть банк в Чехии – Европейско-российский банк (ЕРБ), который также испытывал весной давление местного регулятора. В начале марта Национальный банк Чехии ограничил ЕРБ выдачу кредитов и привлечение депозитов от населения. Это было сделано для того, чтобы избежать потерь из-за ухудшения финансового положения банка, указано в его сообщении.