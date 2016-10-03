Зампред ЦБ России Михаил Сухов покидает пост

Заместитель председателя Центробанка России Михаил Сухов покидает свой пост. Об этом говорится в комментарии председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. «Я очень признательна Алексею Симановскому и Михаилу Сухову за огромную проделанную работу по совершенствованию регулирования и оздоровления банковского сектора, смягчению воздействия внешних шоков для российских банков», – говорится в комментарии.

Сухов курировал деятельность департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями, а также департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.