Регулятор ФРГ не нашел нарушений в зеркальных сделках Deutsche Bank в России – СМИ

В Германии финансовый регулятор не смог найти доказательств подозрениям, что Deutsche Bank занимался в России отмыванием денег, узнала Süddeutsche Zeitung. По информации газеты, банк может избежать наказания и получить только предписания об улучшении риск-менеджмента, передает Deutsche Welle. Расследование в отношении кредитной организации проводит Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin), оно еще продолжается.

Представители Bafin и Deutsche Bank отказались от комментариев.

Süddeutsche Zeitung предполагает, что банк может получить миллиардный штраф, но отмечает, что, поскольку у других кредитных организаций не было подобных проблем, трудно предсказать, каково может быть наказание.

Изучение зеркальных сделок с ценными бумагами, которые проводил российский Deutsche Bank, продолжают британские и американские финансовые органы.

Deutsche Bank сам сообщил в 2015 г. о проверке операций российского офиса за 2011–2015 гг. Под подозрение попали сделки по покупке деривативов за рубли на внебиржевом рынке и аналогичные продажи за доллары несколькими секундами позже на внебиржевом рынке в Лондоне. По информации Bloomberg, Deutsche Bank проверял счета более 10 компаний, в интересах которых совершались зеркальные сделки. Агентство сообщало, что некоторые активы на этих счетах принадлежат людям из близкого окружения президента России Владимира Путина: в их числе один из родственников президента, а также Аркадий и Борис Ротенберги, находящиеся под санкциями США. Представитель Ротенбергов Андрей Батурин отрицал причастность предпринимателей к зеркальным сделкам Deutsche. Представитель Кремля тоже отказался комментировать этот вопрос. «Никто не видел никакой серьезной информации из какого-либо серьезного источника», – сказал тогда Дмитрий Песков Bloomberg.