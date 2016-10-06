Невыездные из России должники выплатили в 2016 году 18 млрд рублей

Судебные приставы в 2016 г. стали чаще применять ограничение выезда за границу, что заставило должников выплатить почти 18 млрд руб. – вдвое больше, чем в 2015 г. при применении этой меры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

За первые восемь месяцев этого года приставы вынесли свыше 1,3 млн постановлений о временном ограничении должников на выезд из России, что на 50,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда это число составило более 889 200.

Всего в Пограничной службе ФСБ России на исполнении находилось более 2,1 млн постановлений о временном ограничении на выезд.

Напомним, что ограничить выезд могут, если сумма задолженности превышает 10 000 руб.

По данным ФССП, российские должники за два с половиной года самостоятельно продали имущество на 3 млрд руб. для оплаты долгов. В ведомстве пояснили, что в марте 2014 г. поправками в законы «О судебных приставах» и «Об исполнительном производстве» был введен институт самостоятельной реализации имущества должником, стоимость которого не превышает 30 000 руб. Это право предоставляется только в том в случае, если и должник, и взыскатель согласны со стоимостью арестованного имущества, установленной судебным приставом. В случае если в течение десяти дней средства от продажи не поступают на депозитный счет приставов, имущество предлагается взыскателю.