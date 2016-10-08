На банкнотах номиналами 200 и 2000 рублей будет изображен герб России

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что на новых банкнотах номиналами 200 и 2000 руб. вместо символа ЦБ будет изображен герб России. «Это знак Банка России. Он постепенно выводится. Мы приняли решение о том, что будет новый герб. На новых купюрах, да», – сказала Набиуллина в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

Новые купюры появятся к концу 2017 г. Они, по словам председателя ЦБ, частично вытеснят смежные номиналы. «То есть 200 руб. будут вытеснять 100 руб., 500 руб., 2000 могут вытеснить 1000 и 5000», – пояснила Набиуллина.

Напомним, в онлайн-голосовании за символы новых банкнот номиналом в 200 и 2000 руб. лидерами стали Казань и Севастополь.