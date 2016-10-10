Лицензии лишился черкесский банк «Развитие»

Банк России с 10 октября отозвал лицензию у черкесского ООО «Коммерческий банк "Развитие"». По данным отчетности на 1 сентября, по размеру активов банк занимал 238-е место в банковской системе России. Организация является участником системы страхования вкладов.

По оценке регулятора, банк «Развитие» проводил «высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы». «При этом достаточность собственных средств (капитала) кредитной организации снизилась до критических значений, – объясняет пресс-служба ЦБ. – Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности».

5 октября портал «Банки.ру» со ссылкой на источник сообщил об отключении «Развития» от системы банковских электронных срочных платежей ЦБ (БЭСП). В середине августа агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности банка «Развитие» до В (низкий уровень кредитоспособности) и отозвало его в связи с отказом банка от поддержания публичного рейтинга. Перед отзывом по рейтингу сохранен негативный прогноз, напоминает портал.