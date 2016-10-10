Цена нефти Brent достигла нового максимума в этом году

Цена нефти Brent в понедельник превысила отметку $52,86 за баррель, достигнутую в ходе торгов 9 июня, и поднялась до $53,41 (к 16.55 мск). Это самый высокий уровень в нынешнем году; последний раз Brent торговалась на такой отметке в октябре 2015 г.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова участвовать в соглашении ОПЕК о сокращении нефтедобычи. На встрече в конце сентября страны картеля договорились снизить ее до 32,5-33 млн баррелей в день (последние данные по добыче свидетельствовали, что ОПЕК производит 33,24 млн баррелей). Выступая в понедельник в Стамбуле, Путин заявил, что «Россия готова присоединиться к совместным мерам по ограничению добычи и призывает к этому других экспортеров нефти». Он также выразил надежду, что на саммите ОПЕК 30 ноября «эта идея воплотится в конкретные договоренности». Страны картеля решили, что к своей полугодовой встрече подготовят конкретные предложения о квотах для каждой страны.

Вскоре после заявления Путина цена Brent, выросшая после сентябрьской встречи ОПЕК на 13%, превысила июньский уровень.