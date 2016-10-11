Обвиняемый во взломе банка JPMorgan Chase хакер из США попросил убежища в Москве

Американец Джошуа Аарон, обвиняемый на родине в хищении данных 100 млн клиентов банка JPMorgan Chase, обратился в российские миграционные службы для получения статуса беженца.

«Из материалов дела следует, что Аарон Д.С. обратился с заявлением в УФМС России по Москве с заявлением о признании беженцем на территории России только после привлечения его к административной ответственности на основании судебного постановления», - говорится в решении Мосгорсуда от 2 июня, отказавшего защите американца в удовлетворении его жалобы на выдворение из России.

Согласно материалам, постановление о выдворении Аарона принято Тверским судом Москвы 20 мая 2016 г. Суд признал американца виновным в нарушении условий пребывания в России, постановил выдворить его за пределы страны и оштрафовал на 5000 руб.

Аарон прибыл в Россию 23 мая прошлого года, проживал в Москве, по его словам, на съемной квартире, а в ночь с 17 на 18 мая был задержан сотрудниками полиции: после проверки документов оказалось, что у него просроченная виза. Вместе с ним в России находится супруга, говорится в материалах суда.

В США Аарон обвиняется во взломе базы данных банка JPMorgan Chase, в результате которой были похищены данные около 100 млн клиентов банка, использованные в дальнейшем для манипуляций на рынке. В настоящее время два сообщника американца, граждане Израиля, переданы в США.