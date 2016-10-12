ВТБ ожидает одобрения сделки по докапитализации «Русгидро» до конца года

«ВТБ капитал» рассчитывает на одобрение сделки по докапитализации ПАО «Русгидро» до конца года. Об этом сообщил первый зампред банка Юрий Соловьев на брифинге в рамках форума «Россия зовет!», передает «Интерфакс».

«Русгидро» и «ВТБ капитал» ведут переговоры давно. Год назад обсуждалось, что инвестбанк купит 20% новых акций «Русгидро» за 85 млрд руб., но сделка не состоялась. Докапитализация нужна энергохолдингу для покрытия долгов «дочки» – «РАО ЭС Востока» на 95 млрд руб.

В августе текущего года инвестбанк подготовил и направил в «Русгидро» новые предложения. «ВТБ капитал» предлагал «Русгидро» форвардную сделку. Банк готов купить новые акции энергокомпании на 40,4 млрд руб. и еще за 14,55 млрд руб. – 4,88% квазиказначейских акций.

При этом, в соответствии с предложением банка, «Русгидро» должна будет платить еще и проценты по форварду – 13,45% годовых. Завершить расчет «ВТБ капитал» предлагает в 2021 г. Как следует из предложения инвестбанка, если к этому моменту рыночная стоимость его пакета будет ниже потраченных на покупку акций 55 млрд руб., то «Русгидро» компенсирует разницу. Если выше – платить будет сам «ВТБ капитал».

Инвестбанк рассчитывает, что «Русгидро» будет направлять на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО. За 2015 г. энергохолдинг уже выплатил акционерам половину чистой прибыли – 15 млрд руб. Если сделка будет заключена до конца года, к 2021 г. «ВТБ капитал» рассчитывает в сумме получить 9,6 млрд руб. дивидендов.

Такая структура сделки позволит сократить долговую нагрузку, которая сейчас достигла критических значений, и профинансировать инвестпрограмму «Русгидро», подчеркивалось в предложении «ВТБ капитала».