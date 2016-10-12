Курс доллара превысил отметку в 63 рубля впервые с 30 сентября

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в среду вырос на 0,6% до 63,05 руб. В последний раз курс американской валюты был на этой отметке 30 сентября, свидетельствуют данные торгов.

Курс евро в свою очередь прибавил 0,22% и составил 69,43 руб.

На динамику курсов валют повлияло снижение цен на нефть, отступивших от максимумов года. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в декабре сократилась на 1,18% до $51,79 за баррель.