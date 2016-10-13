Гендиректор Wells Fargo уволился после скандала с фальшивыми счетами

Генеральный директор американского банка Wells Fargo Джон Стампф покинул свой пост после скандала с открытием счетов и кредиток без ведома клиентов. Об этом говорится в пресс-релизе банка. Должность гендиректора займет президент Wells Fargo Тим Слоан.

В сентябре стало известно, что банк открыл без ведома клиентов 1,5 млн счетов и 565 000 кредиток. Были уволены 5300 сотрудников, причастных к махинациям. Выяснилось, что они открывали счета, чтобы выполнить планы по продажам. Wells Fargo согласился заплатить $185 млн штрафа.