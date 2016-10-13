Минфин: Часть полномочий АСВ по санации банков могут перейти фонду консолидации ЦБ

Создание Банком России фонда консолидации банковского сектора не лишит Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функций страхования вкладов, но часть полномочий АСВ по санации банков могут перейти в этому фонду, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, окончательного решения по этому вопросу нет, передает ТАСС. «То есть понятно, что все будет хорошо и что функция страхования вкладов – она, естественно, сохранится, просто те полномочия АСВ, которые оно реализовывало по санации, они как-то будут выделяться или делиться», – сказал он, отвечая на вопрос про будущее АСВ после создания фонда.

Сейчас АСВ занимается санацией кредитных организаций, получает на эти цели кредиты от ЦБ, а затем по льготным ставкам выдает их выбранным на конкурсной основе банкам-санаторам. Такая модель неоднократно подвергалась критике со стороны ЦБ, поскольку санаторы использовали кредитные ресурсы не по назначению и зачастую требовали дополнительных средств для оздоровления санируемого ими банка. ЦБ решил взять процесс оздоровления банков под свой контроль, изменив модель санации с кредитной на акционерную. Такая модель предполагает, что средства через специальный фонд по санации банков будут направляться непосредственно в капитал санируемых учреждений. Предполагается, что ЦБ создаст управляющую компанию и через нее будет управлять фондом. То есть АСВ фактически отстраняется от процедуры оздоровления банков. АСВ, в свою очередь, предложило разделить управление фондом санации с Банком России.