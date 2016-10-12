Путин назвал одну из основных ошибок ЦБ за прошлые годы

Президент России Владимир Путин назвал правильной политику Центробанка России по очищению банковского сектора от сомнительных игроков, передает ТАСС.

«В чем, я считаю, виноват Банк России, во всяком случае за прошлые годы, - надо было своевременно принимать эти решения раньше, вот в чем все дело. Но лучше поздно, чем никогда», - заявил Путин.

По его словам, необходимо защищать интересы и права вкладчиков. «Нужно делать это аккуратно, чтобы не страдали участники экономической деятельности и граждане. Нужно вовремя и в объемах, предусмотренных законом, выплачивать соответствующие компенсации», - пояснил он.

Комментируя процесс консолидации банковских активов, Путин сказал, что это общемировой тренд. «Консолидация банковских активов везде происходит. Россия в этом смысле не исключение, потому что до сих пор не найдено никаких эффективных рыночных инструментов сдерживания этой консолидации», - добавил он.

На данный момент в России работает более 600 банков и финансовых структур. По словам президента, этого числа стране достаточно.