Возврат к трехлетнему бюджету может быть преждевременным – Путин

Президент России Владимир Путин заявил о том, что возврат к трехлетнему бюджету может быть преждевременным. Об этом он сказал на форуме ВТБ «Россия зовет!», передает ТАСС.

«Отмечу, что в текущем году правительство вернулось к трехлетнему планированию федерального бюджета. Может быть, это, честно говоря, и рановато для сегодняшних условий, но определенная доля здорового оптимизма у правительства присутствует, и я его тоже поддерживаю», - пояснил Путин.

По его словам, бюджет на следующий год удалось сбалансировать с дефицитом 3%, что является приемлемым уровнем даже для развитых экономик.

Путин также отметил, что вывоз капитала из России сократился в пять раз. «Чистый вывоз капитала за три квартала 2016 г. сократился в пять раз и составил $9,6 млрд», - сказал Путин.