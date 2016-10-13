Сбербанк и ФАС попробуют обмениваться документами с помощью blockchain

Сбербанк и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запустили пилотный проект Digital Ecosystem по обмену документами на основе технологии blockchain. Это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка. В ходе эксперимента будет изучена возможность распределенного хранения документов, которое может повысить скорость, надежность и качество взаимодействия при обмене ими.

«Инновационность проекта Digital Ecosystem заключается в том, что при документообороте не используются операторы связи. Удобство решения и снижение расходов достигаются за счет использования сетей участников», – объяснил управляющий директор дирекции распределенных услуг банка Степан Кузнецов. Его слова приводятся в пресс-релизе.

Сбербанк и ФАС России реализовали модель электронного взаимодействия, благодаря которой документы можно передавать и хранить в зашифрованном виде, а также использовать электронную подпись. В проекте участвуют некоторые российские компании, в числе которых «Аэрофлот», «Русский уголь» и «Фортеинвест».

Blockchain – децентрализованная база данных о транзакциях в сети, напоминает ТАСС. На основе технологии blockchain работают криптовалюты, в том числе bitcoin. Главное свойство blockchain – неизменяемость. Внесенные в базу сведения о сделке нельзя ни удалить, ни отредактировать, так как даже незначительная правка требует огромных вычислительных ресурсов. Технология blockchain позволяет изменить работу финансовых, банковских рынков и государственных учреждений. С момента основания в 2015 г. пользователями платформы для создания онлайн-сервисов на базе blockchain – Ethereum – стали Microsoft, а также более 40 крупнейших банков мира, в том числе BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, JPMorgan, Royal Bank of Scotland, Bank of America, Commerzbank, Deutsche Bank и Morgan Stanley.