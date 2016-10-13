Предправления ВТБ 24 Задорнов может войти в правление ВТБ в этом году

Предправления банка ВТБ 24 Михаил Задорнов может войти в состав правления банка ВТБ до конца 2016 г., сообщил президент ВТБ Андрей Костин журналистам на форуме «Россия зовет!», организованном «ВТБ капиталом».

«Конечно, в этом году. Еще остались ноябрь, декабрь и половина октября. Конечно, в этом году все будем решать. Я думаю, что в течение одной-двух недель определимся окончательно», - сказал Костин.

Он пояснил, что пока этот вопрос не рассматривался конкретно, но закон позволяет произвести подобное назначение. «Мы сначала должны решить по поводу консолидации (банка ВТБ 24 с ВТБ). Если мы сейчас примем окончательное решение набсовета, что мы консолидируем быстро банк, тогда, может быть, есть смысл это сделать до полной консолидации», - отметил президент ВТБ.