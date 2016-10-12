Улюкаев и Костин разошлись во мнениях о сроках приватизации ВТБ

«Окно» для приватизации 10,9% ВТБ может появиться в 2017 г. Минэкономразвития включило этот пакет в план приватизации на следующий год, заявил руководитель ведомства Алексей Улюкаев на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!» Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее первый зампред ВТБ Юрий Соловьев говорил «Коммерсанту», что компания активно работает с «Ренессанс капиталом», агентом по продаже госпакета банка, по подготовке приватизации, сделка рассматривается через выпуск конвертируемых бондов, продажу акций стратегам и на публичном рынке. «И ВТБ, и "ВТБ капитал" активно взаимодействуют с агентом - "Ренессанс капиталом" - и соответственно с Минэкономики, Минфином и Росимуществом. Прорабатываются различные варианты, рассматриваются выпуск конвертируемых облигаций, стратегическая продажа, продажа на публичный рынок. Идет большая подготовительная работа», - цитирует Соловьева «Прайм».

Однако президент - предправления ВТБ Андрей Костин заявил Bloomberg TV, что, по его мнению, проводить приватизацию пакета госбанка лучше после отмены санкций в отношений России, которые ограничивают привлечение банком нового капитала. «Но если собственник - правительство - будет настаивать, я думаю, мы сможем структурировать какие-то сделки, возможно, в следующем году. Но пока слишком рано об этом говорить», - цитирует Костина «Интерфакс». Он считает, что оба базовых варианта приватизации - продажа стратегическим инвесторам и сделка на открытом рынке - «сильно затруднены санкциями».

Государству принадлежит 60,9% голосов в ВТБ. Оно может продать 10,9% второго по величине банка в стране, сохранив в нем контроль.