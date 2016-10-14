Минфин отказался от идеи автоматической конвертации накоплений молчунов в баллы

Минфин сообщил об отказе от идеи автоматической конвертации пенсионных накоплений молчунов в баллы. Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев. «Мы отказались от идеи автоматической конвертации пенсионных средств молчунов в баллы. Это решение неправильное», - сказал Моисеев. «Наверное, граждане, которые изъявят желание конвертировать свои накопления в баллы, смогут сделать, но по умолчанию это делать неправильно, как с точки зрения баллов, так и с точки зрения накоплений граждан», - добавил он.

Только 13 октября Моисеев говорил, что идея конвертации накоплений молчунов в баллы вызывает много юридических и экономических вопросов, подход к проблеме он назвал легкомысленным. По его словам, также рассматривался вариант сохранения этих средств во Внешэкономбанке.

«Мы сейчас выходим на схему, которая будет предлагать более активное участие граждан. Если гражданин скажет, что хочет баллы, он их получит. Вместо дефолтной опции придется делать какое-то явное волеизъявление гражданина. Понятно, что каких-то людей мы просто не найдем. Какую-то дефолтную опцию надо будет предусмотреть, может быть, и оставить ГУК в том виде, каком есть», - заявил замминистра в четверг.

Ранее против конвертации пенсионных накоплений молчунов в баллы и передачи средств в бюджет высказалось Минэкономразвития.

Минфин и ЦБ ранее представили предложения по реформе пенсионной системы и предложили, в частности, трансформировать накопления молчунов в баллы. Зампред ЦБ Виктор Чистюхин говорил, что это предложение касается тех молчунов, которые не сделают свой выбор и сейчас находятся в государственной управляющей компании (ВЭБ). «При этом это не означает необходимость ежесекундной распродажи всех активов, которыми сегодня управляет государственная управляющая компания, это может быть очень долгий переходный период», - говорил Чистюхин.