Deutsche Bank может сократить операции в США – Bloomberg

Deutsche Bank рассматривает возможность сократить объем операций в США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg и его источники. Руководство банка обсуждает этот вариант в связи с общим пересмотром стратегии, при котором отдельные направления бизнеса банка рассматриваются в контексте регулятивных ограничений и требований к капиталу.

Планы в отношении американского подразделения обсуждались на последнем заседании наблюдательного совета Deutsche Bank, также эта тема обсуждалась с американскими регуляторами, говорят собеседники агентства. Сокращения в США могут коснуться в основном операций инвестбанка, поскольку именно в этом секторе самые высокие требования к капиталу, отметил один из источников. Он добавил, что окончательного решения еще не принято.

В сентябре 2016 г. минюст США потребовал от Deutsche Bank выплатить штраф в размере $14 млрд для урегулирования претензий по делу о нарушениях при продаже ипотечных бумаг в период с 2005 по 2007 г. Во II квартале 2016 г. банк зарезервировал 5,5 млрд евро на судебные расходы, а его гендиректор Джон Крайан неоднократно выражал надежду, что американские регуляторы снизят требования.

По данным газеты Sueddeutsche Zeitung, сокращение объема бизнеса банка в США более вероятно, чем продажа подразделения в сфере управления активами.