ВТБ намерен 24 октября разместить первый выпуск однодневных бондов на 25 млрд рублей

ВТБ планирует 24 октября разместить первый выпуск однодневных биржевых облигаций объемом 25 млрд руб., заявил журналистам в ходе телефонной конференции замруководителя финансового департамента, старший вице-президент ВТБ Олег Горлинский.

«Мы рассчитываем со следующего понедельника запустить новый инструмент – однодневные облигации. Стартовать мы планируем с 25 млрд руб., дальше в зависимости от динамики будем поддерживать либо увеличивать объемы», – отметил Горлинский.

Номинал бумаг составляет 1000 руб. При этом совершать сделки можно будет на сумму от 10 000 руб.

По словам Горлинского, ВТБ планирует выпускать бумаги в ежедневном режиме, однако оставляет за собой право не выходить на рынок. Решение о выходе на рынок банк будет принимать в зависимости от собственных потребностей в краткосрочной ликвидности.

ВТБ объявил о планах запустить программу однодневных биржевых облигаций общим объемом в 5 трлн руб. в сентябре.