ЦБ и Сбербанк спрогнозировали, когда наличные деньги исчезнут из обращения в России

Наличные деньги исчезнут из обращения в России еще очень нескоро, за горизонтом 10 лет, заявил первый зампред Банка России Георгий Лунтовский.

Он признал, что технический прогресс приводит к тому, что очень активно развиваются безналичные платежи. Такие данные подтверждает статистика банка. «Но вместе с тем в развитых, в развивающихся странах объем наличных денег растет. Я думаю, до полного исчезновения из обращения наличных денег еще пройдет очень много времени», - добавил Лунтовский.

По мнению Лунтовского, для сокращения объема наличных денег необходимо доверие как к банковской системе, так и к современным технологиям и обеспечение безопасности безналичных платежей.

«Я приведу пример Швеции, где было официально заявлено об отказе от наличных денег, но затем возникла проблема с населением. И они вынуждены были принимать соответствующий нормативный акт, чтобы заставить банки работать с наличными деньгами, с населением», - отметил Лунтовский.

По мнению зампреда Сбербанка Станислава Кузнецова, отказаться от наличных денег в России до конца невозможно. «Убить кэш - вряд ли (возможно) именно в России, какие-то сегменты кэша точно останутся, но Сбербанк сегодня проводит сознательную политику на строительство безналичного мира. Пример - Зеленодольск, Apple Pay, Сбербанк-онлайн - это те системы, которые нацелены на то, чтобы мы уходили в безналичный мир», - сказал Кузнецов.

По данным ЦБ, доля наличных денег в обращении в России в настоящее время составляет около 70%.