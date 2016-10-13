Сбербанк начал устанавливать антивзрывные банкоматы

Сбербанк начал устанавливать банкоматы с антивзрывной системой, заявил президент - председатель правления организации Герман Греф на форуме Finopolis 2016. Он признал, что у банка начинают взрывать банкоматы и это «огромная проблема». «И сейчас мы инсталлируем специальную антивзрывную систему», - цитирует его «Интерфакс».

Также Греф выразил сомнение, что в ближайшее время сеть банкоматов может сократиться. «В ближайшие 10 лет, к сожалению, cash будет присутствовать, поэтому я не вижу альтернативного пути доставки наличности, кроме как через банкоматы», - объяснил он. По его словам, Сбербанк инвестировал крупные деньги в банкоматы и сейчас имеет самую большую сеть банкоматов в стране. «На сегодняшний день это позволяет нам доминировать на этом рынке, зарабатывать серьезные комиссии, обслуживая всех остальных игроков, заработать на зарплатных проектах и эквайринге. У нас 700 000 эквайринговых устройств, мы стартовали 5 лет назад с долей меньше 10%, сегодня у нас доля уже под 60%. Это большие деньги, большая забота, большая логистика, большие проблемы, но это дает выигрыш», - сказал глава банка.

«Как только обороты наличных будут падать, мы будем сокращать сеть. Сегодня эта сеть достаточна, больше мы её развивать не собираемся», - сказал Греф.