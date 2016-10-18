В Москве пресечен вброс фальшивок в банкоматы Сбербанка

Сбербанк предотвратил вброс в московские банкоматы 1 млн руб. фальшивыми банкнотами. Об это заявил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, преступники попытались осуществить вброс приблизительно две недели назад. «Мы мгновенно настроили свою систему, и у нас потери нулевые… ни один рубль не был зачислен и обналичен», — пояснил он.

По его словам, правоохранительные органы активно реагируют на попытки вброса фальшивых купюр. В прошлом году за соответствующие преступления были задержаны 17 человек, в этом году за аналогичные деяния задержаны уже 32 человека.