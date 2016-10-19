Курсы доллара и евро упали до минимума более чем за год

Курс евро в среду, 19 октября, упал до минимума к рублю более чем за год в условиях усилившегося роста цены нефти.

Евро в 17.50 мск отступал до 68,165 руб., потеряв 80 коп. к уровню закрытия вторника. В этот момент его курс упал до минимального уровня с сентября 2015 г., т. е. более чем за год. Доллар США при этом опускался до 62,215 руб., потеряв 59,5 коп. и обновив минимум с 11 сентября.

Как полагают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рост рубля усилился благодаря повышению нефти: стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures взлетела выше $53 за баррель после выхода данных министерства энергетики США о сокращении товарных запасов нефти в стране на 5,25 млн баррелей на прошлой неделе.