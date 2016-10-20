Мошенники провели фальшивое IPO и получили кредиты в банках – ЦБ

Мошенники сымитировали активную торговлю после якобы проведенного IPO и заложили бумаги в коммерческих банках с целью получения кредитов. Об этом говорится в сообщении Центробанка России.

В частности, ЦБ выявил факты биржевых манипуляций с акциями ОАО «Живой офис» на торгах Московской биржи с 13 января 2014 г. по 6 января 2015 г.

«ОАО «Живой офис» организовало активную рекламную кампанию в сети интернет и в печатных СМИ, в которой частным и институциональным инвесторам предлагалось инвестировать в обыкновенные акции компании. Дополнительный выпуск акций, согласно заявлениям самого эмитента, был обусловлен привлечением средств для дальнейшего развития бизнеса», - уточняет регулятор.

Одновременно с созданием видимости активного рынка акций часть дополнительного выпуска была реализована сторонним (реальным) инвесторам, сообщает ЦБ. «ОАО «Живой офис», а также связанные с ним юридические и физические лица получили ряд кредитов в коммерческих банках, залогом по которым выступали акции ОАО «Живой офис», обращающиеся на торгах ЗАО «ФБ ММВБ». В настоящее время в отношении основной дочерней структуры ОАО «Живой офис» – ООО «Спенс» – открыта процедура банкротства», - объясняет ЦБ.

ЦБ рекомендует Московской бирже рассмотреть вопрос о делистинге акций.