«Интерфакс» узнал подробности обвинения в адрес руководителя «Корпорации развития»

Задержанный недавно руководитель «Корпорации развития» Сергей Маслов и его заместитель подозреваются в попытке вывода из-под контроля денежных активов своей компании. Это следует из пресс-релиза МВД. Как сообщает «Интерфакс», МВД подтвердило факт возбуждения уголовного дела против руководителей «одного из акционерных обществ», но не назвало их имена. Ранее источник «Интерфакса» сообщил о задержании Маслова по подозрению в хищении 1 млрд руб. через банк «Народный кредит», а источник «РИА Новости» сообщил, что также был задержан заместитель Маслова Владимир Караманов.

Противоправную деятельность руководителей корпорации выявили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, УФСБ России и УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области, следует из сообщения МВД. По данным следствия, в 2013 г. гендиректор акционерного общества и его первый заместитель, действуя в сговоре с руководством ОАО «Банк «Народный кредит», разместили в этом банке более 1 млрд руб., принадлежащих корпорации. «Затем злоумышленники перечислили денежные средства на счета лжеорганизаций по фиктивным основаниям и похитили», - выяснило следствие. Дело против них возбуждено по статье о присвоении или растрате. Дома и на работе у подозреваемых прошли обыски.

Банк России отозвал у "Народного кредита" лицензию 9 октября 2014 г. По данным временной администрации, на тот момент превышение обязательств над активами банка составляло примерно 12,73 млрд руб.: обязательства перед кредиторами равнялись 26,85 млрд руб. при активах в 14,12 млрд руб., напоминает "Интерфакс".