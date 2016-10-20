Руководство «Корпорации развития» задержали по подозрению в хищении – СМИ

Руководители ОАО «Корпорация развития» задержаны по подозрению в хищении 1 млрд руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Речь идет о задержании гендиректора компании Сергея Маслова и его заместителя Владимира Караманова.

Задержание произошло в рамках расследования дела о размещении в августе 2013 г. 1 млрд руб. компании на счете в банке «Народный кредит». В ноябре 2014 г. у данного банка ЦБ отозвал лицензию.

По решению суда задержанные помещены под стражу до 20 ноября.