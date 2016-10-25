Отозвана лицензия у петербургского банка «Финансовый капитал»

Банк России с 25 октября отозвал лицензию у петербургского ООО «Коммерческий банк «Финансовый капитал». По данным отчетности на 1 октября, по размеру активов банк занимал 512-е место в банковской системе страны. Организация является участником системы страхования вкладов.

ООО «КБ «Финансовый капитал» проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, объясняет пресс-служба регулятора. После того как банк по требованию надзорного органа доформировал резервы на возможные потери по ссудной задолженности, в деятельности кредитной организации «возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», сообщает ЦБ. Ввиду неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк оказался не способен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

Требования законодательства в сфере борьбе с отмыванием и финансированием терроризма «Финансовый капитал» не соблюдал «в части своевременного и качественного представления в уполномоченный орган информации, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю».

Руководство и собственники банка «не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации его деятельности», констатировал ЦБ.