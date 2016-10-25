АСВ начнет выплаты вкладчикам банка «Финансовый капитал» с 8 ноября

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о наступлении страхового случая в отношении петербургского банка «Финансовый капитал». У него с 25 октября отозвана лицензия. Он является участником системы страхования вкладов.

Выплаты страховых возмещений вкладчикам банка начнутся не позднее 8 ноября, сообщает АСВ. Банки-агенты для этого будут отобраны не позднее 31 октября.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности, напоминает агентство.