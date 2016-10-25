Курс доллара упал ниже 62 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые за две недели упал ниже отметки в 62 руб., евро обновил минимум более чем за год.

К 11.16 мск курс доллара упал на 17 коп. до 62,01 руб., но в ходе торгов опускался до отметки в 61,99 руб. (предыдущий минимум 10 октября). Евро упал на 14 коп. до 67,49 руб. В ходе торгов европейская валюта снижалась до 67,43 руб., обновив минимум с августа 2015 г.

Рубль усиливает рост на фоне повышенного спроса на рублевую ликвидность при продолжении консолидации на рынке нефти, отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА». Пик налогового периода в России, приходящийся на третью декаду месяца, способствует активным продажам валюты со стороны экспортеров.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,6% до $51,77 за баррель, на WTI – на 0,7% до $50,89 за баррель.