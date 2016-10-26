Минфин подтвердил вариант выхода «Российского капитала» из санации СУ-155

Банк «Российский капитал», скорее всего, выйдет из проекта санации «СУ-155», сообщил журналистам в среду замминистра финансов Алексей Моисеев. «Скорее всего, нет», - ответил Моисеев на вопрос о том, продолжит ли «Российский капитал» санировать «СУ-155».

«Там обсуждаются разные варианты. Естественно, что первой задачей, которая стоит, чтобы не было никаких сбоев в части достраивания домов и передачи квартир дольщикам. Все остальные задачи подстраиваются под это. Сейчас прорабатывается схема, когда этот результат будет достигаться не с баланса банка "Российский капитал", потому что это сильно давит на нормативы», - сказал Моисеев.

Он также отметил, что сейчас идет работа над тем, чтобы «Российский капитал» хотя бы неформально был выведен из-под плана финансового оздоровления и выполнял нормативы. Это необходимо для продажи или передачи этого банка.

«Банк должен быть санирован уже и куда-то дет. Сейчас обсуждаются различные варианты продажи или передачи этого банка. Понятно, что условием такого рода продажи или передачи должно быть выполнения банком нормативов. Сейчас идет работа над тем, чтобы банк нормативы все выполнял. То есть он должен выйти из режима ПФО (плана финансового оздоровления), который позволяет временно нарушать нормативы. Надо сделать так, чтобы такого не повторялось, чтобы банк все нормативы исполнял. Сейчас над этим ведется работа и определяется принимающая сторона», - сказал Моисеев.

В конце прошлого года было объявлено, что «Российский капитал», дочерняя структура Агентства по страхованию вкладов (АСВ), займется финансовым оздоровлением «СУ-155». В июле банк обратился к главе правительства Дмитрию Медведеву с просьбой утвердить комплекс мер поддержки банка для завершения проекта финансового оздоровления застройщика «СУ-155». В частности, «Российский капитал» просил изменить ПФО, ввести льготы по ряду нормативов и пролонгировать суборд от АСВ.