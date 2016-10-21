Строительный холдинг «СУ-155» может сменить санатора. С декабря 2015 г. его оздоровлением занимается подконтрольный Агентству по страхованию вкладов (АСВ) банк «Российский капитал», но финансирование проблемной компании привело к тому, что банк рискует нарушить нормативы ЦБ. Поэтому чиновники решают, как продолжить реструктуризацию долгов застройщика в пользу дольщиков, рассказали «Ведомостям» три человека, участвующих в обсуждении.

Задолженность «СУ-155» составляет около 315 млрд руб. при стоимости активов 204 млрд руб., говорил в интервью «Ведомостям» предправления «Российского капитала» Михаил Кузовлев. Основные обязательства (более 120 млрд руб.) – перед дольщиками и инвесторами проектов. Банку предстояло достроить 147 домов в 14 регионах, на что необходимо 39 млрд руб.

Обсуждается несколько сценариев, рассказывают собеседники «Ведомостей». Первый – передача «СУ-155» в государственный компенсационный фонд долевого строительства, говорит один из собеседников «Ведомостей». Это подтверждает человек, близкий к одному из участников консультаций по созданию компенсационного фонда: «В случае принятия такого решения это будет реализацией планов Минстроя и правительства по созданию на базе Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) единого центра по всем вопросам жилищной сферы». Фонд может быть создан в виде «дочки» АИЖК, сообщил представитель Минстроя.

Это может быть и другой фонд, подконтрольный государству, говорит участник обсуждения.

Избавление от «СУ-155» решит сразу несколько проблем «Российского капитала», считает один из собеседников «Ведомостей».

Банк избавится от непрофильных активов, что очень беспокоит Центробанк, избавится от риска нарушить норматив Н6 (максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных лиц, не более 25% капитала), поскольку средства на достройку будут передаваться напрямую в фонд, а не путем финансирования за счет средств «Российского капитала», объясняет он. В начале октября совет директоров АСВ одобрил докапитализацию банка на 9,9 млрд руб. Этих средств «Российскому капиталу» хватит на несколько месяцев, чтобы соблюдать норматив, говорит участник обсуждения. До середины следующего года, уточняет другой.

Компенсационный фонд должен быть создан к 1 января 2017 г., сказал представитель Минстроя, его основная задача – предотвратить риски незавершенного строительства и защитить права граждан. Все застройщики должны будут перечислять в фонд 1% от суммы договора долевого участия. Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень оценивал отчисления в 30–35 млрд руб.

В этом сценарии «Российский капитал» может стать опорным банком компенсационного фонда: он будет финансировать застройщика, покупая договоры долевого участия, а также выдавать ипотеку его клиентам, говорит один из собеседников «Ведомостей», это обеспечит спрос на квартиры «СУ-155».

Другой вариант предполагает, что ЦБ даст «Российскому капиталу» послабления по нормативам, отмечают участники обсуждения. Тогда он сможет продолжить достройку объектов «СУ-155». Регулятор против, банк в июле обращался с этой проблемой к премьеру Дмитрию Медведеву, но результата это не принесло.

Есть также вариант, предполагающий постоянную докапитализацию банка, что также снимет вопрос с нарушением нормативов.

Судьба «СУ-155» должна быть решена до конца года, говорит участник обсуждения. «Проект оказался сложнее и затратнее, чем предполагалось. Банк будет заниматься им до того момента, пока не начнет нарушать нормативы. К тому моменту какое-то решение должно уже быть», – думает он. Другой собеседник «Ведомостей» полагает, что это вопрос нескольких месяцев.

К тому моменту должна появиться определенность и с самим «Российским капиталом», продолжает один из собеседников «Ведомостей». АСВ хотело бы, чтобы «СУ-155» передавалась вместе с банком, но пока эта идея поддержки не находит, говорит он. Не исключено, что банк может отойти АИЖК, считает другой собеседник «Ведомостей».

«Минстрой опровергает информацию о том, что санированием «СУ-155» займется компенсационный фонд», – заявил его представитель. Представители «Российского капитала» и первого вице-премьера Игоря Шувалова от комментариев отказались. АИЖК не стало комментировать информацию о передаче «СУ-155» фонду. Представители ЦБ и АСВ на вопросы «Ведомостей» не ответили.