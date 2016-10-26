ВЭБ завершил подготовку к продаже банка «Глобэкс» и Связь-банка

Внешэкономбанк (ВЭБ) завершил этап подготовки к продаже дочерних банков «Глобэкс» и Связь-банка и переходит к маркетинговой стадии, говорится в сообщении госкорпорации.

«Консультант ВЭБ по проведению сделки - инвестиционная компания "Атон" - в ближайшее время осуществит рассылку запросов о заинтересованности широкому кругу потенциальных инвесторов, среди которых российские и иностранные банки и финансовые группы, суверенные фонды, российские и иностранные инвестиционные фонды и негосударственные пенсионные фонды», - указывается в сообщении.

Цель ВЭБа - закрыть сделку по продаже двух банков в первом полугодии 2017 г., отмечается в пресс-релизе.

ВЭБ проводит переговоры с широким кругом потенциальных покупателей о продаже «дочек», говорил ранее в августе первый заместитель председателя банка Николай Цехомский.