Лицензии лишился московский Энтузиастбанк

Банк России с 27 октября отозвал лицензию у московского ООО «Инвестиционный коммерческий банк «Энтузиастбанк». Организация является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности на 1 октября, по величине активов ИКБ «Энтузиастбанк» занимал 608-е место в банковской системе России.

«При неудовлетворительном качестве активов ИКБ «Энтузиастбанк» ООО неадекватно оценивал принятые риски», – объясняет пресс-служба ЦБ. Требования законов в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма банк нарушал в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. Руководство и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности, констатировал регулятор.