ЦБ отозвал лицензию у московского Вестинтербанка

Банк России с 27 октября отозвал лицензию у московского ООО «Вестинтербанк». Организация является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности на 1 октября, по величине активов Вестинтербанк занимал 489-е место в банковской системе страны.

«В условиях размещения денежных средств в активы низкого качества ООО «Вестинтербанк» неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски, – сообщает пресс-служба регулятора. – Вследствие исполнения требований надзорного органа о формировании необходимых резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, в деятельности кредитной организации возникло основание для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)». Руководство и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности, в этой ситуации ЦБ решил отозвать у него лицензию.