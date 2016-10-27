ЦБ введет требования к деловой репутации руководителей пенсионных фондов и страховых компаний

Банк России собирается ввести требования к деловой репутации, образованию и опыту работы владельцев и руководителей негосударственных пенсионных фондов, страховых и управляющих компаний такие же, какие сейчас действуют для кредитных организаций. Как передает «Интерфакс», это на Уральской конференции НАУФОР сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Он напомнил, что законопроект уже составлен, требования к деловой репутации страховщиков и руководителей НПФ сформулированы по примеру требований в банковской сфере. «Возможно, будут минимальные отклонения. Изначально мы хотели покрыть этими требованиями всех участников финансового рынка, но дискуссии с экспертами показали, что сегодня надо сосредоточиться на наиболее значимых, самых крупных участниках – НПФ, страховые компании, управляющие компании и кредитные организации», – сказал Чистюхин.

По словам зампреда ЦБ, у топ-менеджеров НПФ и страховщиков должна быть хорошая история. «Если она была омрачена какими-то банкротствами на финансовом рынке, прекращением деятельности без исполнения обязательств в любых секторах финансового рынка, то такие лица вряд ли смогут выполнять функции собственников и менеджеров в новых компаниях», – объяснил он.

Сейчас обсуждается вопрос, надо ли вводить какой-то период, в течение которого менеджмент не сможет управлять компанией из-за плохой деловой репутации, или лучше сделать такой запрет пожизненным, добавил Чистюхин. Внедрение требований к деловой репутации, образованию и опыту работы к руководству и бенефициарам профучастников в микрофинансовых организаций будут рассмотрены позже.